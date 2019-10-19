Altındağlı gençlerden milli sporculara moral

Altındağlı gençler, 15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan ile bir araya geldi. Gazi Aslan, Başkan Balcı ve Altındağlı gençler, Mehmetçiğe selam göndererek destek verdi.

Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Milli Takım Kampı’nı ziyaret eden Altındağlı gençler, burada hem milli sporculara moral verdi ve Gazi Turgut Aslan ile tanışma fırsatı buldu. Altındağlı gençler, Mehmetçikleri de unutmadı. Ziyarete Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın yanı sıra, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır da katıldı.

Milli sporculara moral

Altındağ Belediyesi Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi ve Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi üyeleri, örnek bir davranışa imza attı. Kızılcahamam’da bulunan Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Milli Takım Kampı’nı ziyaret eden Altındağlı gençler, milli sporculara moral verdi. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampında bulunan, tekvando, karate ve güreş milli takımları ile bir araya gelen Altındağlı gençler, unutamayacakları bir gün yaşadı. Altındağlı gençlerin işaret dili ile söylediği şarkılar ve türküler sporcuların büyük beğenisini toplarken, gençlik merkezlerinde enstrüman kursuna katılan öğrencilerin mini konseri ise kulaklarının pasını sildi.