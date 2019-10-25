Altındağlı miniklerden polislere duygulandıran sürpriz

Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Altındağlı çocuklar duygu dolu bir sürprize imza attı. “Renkli dünyalar farkındalık ve etkileşim projesi” için bir araya gelen Altındağlı minikler ve engelli çocuklar, mozaik taşlarından yaptıkları Türk bayrağını, olay yerine çağırdıkları polis amcalarına hediye etti.

İhbar üzerine gelen, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, bir olayla karşılaşmayı beklerken, sürprizle karşılaştı. Polis memurları, kendilerine yapılan bu jest karşısında hem çok şaşırdı, hem de çok mutlu oldu.

Gözleri yaşartan jest

Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Renkli dünyalar farkındalık ve etkileşim projesi” için bir araya gelen Altındağlı çocuklar ile Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin engelli öğrencileri, mozaik çalışması yaparak önemli bir iş birliğine imza attı. Engelli bireyleri toplumla kaynaştırmak, minik çocukları ise engelli abi ve ablaları ile bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen proje, bir anda gözleri yaşartan bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Mozaikten Türk bayrağı yapan çocuklar, yaptıkları bayrağı polis amcalarına hediye etmek istedi. İhbar üzerine, Altındağ Belediyesi Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne gelen ve burada bir olayla karşılaşacaklarını sanan polisler, hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştı. Kendi elleriyle yaptıkları Türk bayrağını polis amcalarına veren çocuklar, polis amcalarını hem çok şaşırttı hem de çok duygulandırdı.