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Altındağlı sanatçılar depremzedeler için resmetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesinde geliri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderilmek üzere bir sergi düzenledi.

Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesinde geliri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderilmek üzere bir sergi düzenledi. Altındağ Kadın Eğitim Kültür Merkezi ve Erkek Yaşam Merkezi üyelerinin eserlerinin bulunduğu sergiye, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Aldıkları eserlerle depremzedelere destek olan vatandaşlar, sergiye yoğun ilgi gösterdi.
Serginin açılışı konuşmasında,"Millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdik" diyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün Elazığ ve Malatya’daki depremin üzerinden bir hafta geçti. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Millet ne demek olduğunu o andan itibaren çok güzel bir şekilde bütün dünyaya gösterdik. Bir ve beraber olduk oradaki kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun hafifletmek için hep beraber elimizden ne geliyorsa başta dualar olmak üzere kalbimiz oralarda attı. Bizler de Altındağ Belediyesi olarak 2 tır yardım malzemesini valilik koordinasyonuyla bölgeye gönderdik. Yine küçük de olsa içlerini ısıtsın diye çorba aracımız 2.günden beri Elazığ’da. Bugün de burada Altındağlı hemşerilerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz yapmış oldukları sanat ürünlerini bir araya getirerek deprem zedelere katkıda bulunmak amacıyla bir nebze de olsun bir sergi oluşturduk. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın ülkemize, milletimize.”
Depremin olduğu ilk andan beri Altındağ’da seferberlik ilan ettiklerini vurgulayan Balcı, “Öncelikle Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem dolayısıyla milletimize geçmiş olsun diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz de deprem olduğu ilk andan Altındağ’da adeta seferberlik ilan ettik. Kadın Eğitim Kültür Merkezimiz ve Erkek Yaşam Merkezimiz üyelerinin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı bir sergiyi bugün açmış bulunuyoruz. Yaklaşık bir hafta açık kalacak, gördüğünüz gibi yağlı boya tablolardan, 3 boyutlu resimlere kadar çok geniş bir yelpazede el emeği göz nuru ürünler var. Bu sergiden elde edilen gelir de deprem bölgesindeki depremzedelere bağışlanacak. Buraya bütün Ankaralıları davet ediyoruz. Bir hafta boyunca Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bu sergi gerçekleşiyor dolayısıyla ne kadar çok kişi gelip ziyaret ederse, satın alırsa depremzedelere de katkıda bulunmuş olacak. Buraya ürünlerini gönderen hemşerilerimize de Altındağlılara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sergiden depremzedeler yararına resim satın alan Meliha Türk, “Bir yere ulaşmak için çalışıyordum. Bir mesaj geldi Altındağlı kadınların sergi açıp, resim satacağına dair dedim ki gideyim benimse kepçede bir şeyim olsun dedim geldim. Anlatılmaz, kelimeler gitmez kardeşlerimize en ufak bir şeyde faydamız oluyorsa ne mutlu bize” şeklinde konuştu.
Yaşanan depremden dolayı yoğun duygular içinde olduğunu vurgulayan Gamze Türk, “Sergi güzel, biraz duygulu. Depremdekiler o kadar insanı kaybettiler çok üzücü bir şey, bizde üzülüyoruz. İnan ağlayacak gibiyim. Asım Balcı’dan Allah razı olsun herkese koşuyor” dedi.

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