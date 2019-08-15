HABER

Altını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

AVCILAR'da sokakta bulunan sıpaya sahip çıkan öğretim görevlisi onu evine götürüp özel olarak ilgilenmeye başladı.

Altını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-AVCILAR'da sokakta bulunan sıpaya sahip çıkan öğretim görevlisi onu evine götürüp özel olarak ilgilenmeye başladı.

Firuzköy Mahallesi’nde yeni doğmuş sıpayı gören bir hayvansever sahibini aramasına rağmen bulamayınca bakımının yapılabilmesi için sıpayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Kampusü’ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine teslim etti. Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti. Kurban sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve beslemeye başladı. Odasında sıpa için özel bir bölüm ayıran Kurban, annesi bulununcaya kadar üniversitedeki damızlık kısraklardan gerektiğinde kullanılmak üzere alarak sakladıkları, doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk süt olan aynı zamanda yüksek oranda protein ve bağışıklık kazandıran maddeler içeren ‘kolostrumu’ ağzına enjekte etmeye başladı.

EVİNE GÖTÜRDÜ
Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 'Cıvık' adını verdiği, annesinin yanında olmadığı için sürekli beslenmesi ve gerektiğinde muayene etmek amacıyla sıpayı evine götürdü. Veteriner Hekim Kevser Kurban, eşinin getirdiği sıpaya evinde özel bir yer yaptırdı. Üniversiteden sonra kısa sürede evin maskotu olan 'Cıvık'ın etrafı kirletebileceğini göz önüne alan Kurban çifti onun altına da bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi.. 'Cıvık'ın eve getirilmesine en fazla sevinen İbrahim Kurban'ın 2 yaşındaki oğlu Yusuf Agâh oldu. Yusuf Agâh, yatağına yatırılan sıpanın yanında resim yapmaya çalışırken uyanık olduğu zamanlarda birlikte koşturdu.

"SAHİBİ BULUNMAZSA BİZ BÜYÜTECEĞİZ"
İÜC Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, “Şu anda genel durumu iyi. Doğumdan sonraki ilk 3 günleri kritik oluyor. Annesi olmadığı için sık ve kısa aralıklarla beslemek gerekiyor. Onun dışında aşırı sevimli. Vatandaş sadece bulduğu yeri söyledi, çevrede araştırma yapılıyor" dedi.

"Sahibi bulunmazsa biz büyüteceğiz" diyen Kurban, "Buranın maskotu olacak. Haftasonu da geldi ve akşamları da beslenmesi var. İlk günlerde saat başı beslenmesi gerekiyor. Genel durum muayenesi de yapılması için gözümüzün önünde olmalı. Evimizde odası hazır. Bir köşe yaptık ona. İsmi düşünmemiştik ama ‘Cıvık’ olsun. Annesi getirilmeden onu vermemiz söz konusu değil. Annesi getirilirse yavrusu ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı

(FOTOĞRAF)

Altını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyorAltını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyorAltını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyorAltını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyor

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andıRumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı
Yunanistan’daki yangın 3 gündür söndürülemiyorYunanistan’daki yangın 3 gündür söndürülemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.