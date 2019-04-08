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Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu.Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin göz bebeği olan ve katıldığı uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, 15 ülkenin katıldığı festivalde Türkiye’nin gururu oldu.

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü oldu

Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin göz bebeği olan ve katıldığı uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, 15 ülkenin katıldığı festivalde Türkiye’nin gururu oldu. İspanya’da düzenlenen Mallorca Dünya Dans Festivali Geleneksel Halk Dansları Yarışması’nda birinci Bulgaristan, ikinci Brezilya, üçüncü ise Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu oldu.

“Büyükçekmece’nin sanatta öncü olduğunun göstergesidir”
Türkiye’yi İspanya’da başarılı bir şekilde temsil eden Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nu kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Gençlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Ortada çok büyük bir emek ve büyük bir başarı var. Bu zamana kadar katıldıkları tüm yarışmalardan başarı elde ederek geri döndüler. Tüm dünya tarafından beğeni toplayarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Bu başarılar Büyükçekmece’nin kültür ve sanatta ne kadar öncü olduğunun göstergesidir” dedi.

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü oldu

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü oldu

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü oldu

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