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Altınköprü İspanya’da Türkiye’yi temsil ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

İspanya’da düzenlenen Mallorca Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu yeni bir zafere daha imza atmaya hazırlanıyor.Dünya birincilikleri ve uluslararası alanda elde ettiği pek çok başarıyla Türkiye’nin gururu olan Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu bu kez de Mallorca Festivali’nde Büyükçekmece’yi temsil ediyor.“Gurur duyuyorum”Halk Dansları kategorisinde dünya şampiyonluğu elde eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’yla gurur duyduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Altınköprü İspanya’da Türkiye’yi temsil ediyor

İspanya’da düzenlenen Mallorca Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu yeni bir zafere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Dünya birincilikleri ve uluslararası alanda elde ettiği pek çok başarıyla Türkiye’nin gururu olan Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu bu kez de Mallorca Festivali’nde Büyükçekmece’yi temsil ediyor.

“Gurur duyuyorum”
Halk Dansları kategorisinde dünya şampiyonluğu elde eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’yla gurur duyduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye’yi dünyanın her yerinde temsil eden ve büyük başarılara imza atan Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’muzu canı yürekten kutluyorum. Mallorca Festivali’nde de başarı elde edip ülkemize döneceklerinden şüphem yok” dedi.

Altınköprü İspanya’da Türkiye’yi temsil ediyor

Altınköprü İspanya’da Türkiye’yi temsil ediyor

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