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Altınları isteyen kız tarafını tabancayla yaralayan damadın babası tutuklandı

28.12.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Altınları isteyen kız tarafını tabancayla yaralayan damadın babası tutuklandı

Samsun’da evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak yaralayan damadın babası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak yaralayan damadın babası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. adlı genç kadın ile O.T. resmi nikah kıymadan evlenip yaklaşık 1.5 ay evli kaldıktan sonra ayrıldılar. Gelinin annesi H.T. (48), resmi nikahlı olmayan eşi A.B. (50) ile birlikte damadın babası müteahhit Y.T.’nin (50) evine giderek, burada iddiaya göre altınları isteme meselesi yüzünden aralarında kavga çıktı. Damadın babası Y.T. tabancasını ateşleyerek gelinin annesi H.T. ile babası A.B.’yi yaralayıp kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan Y.T. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.T., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklanan Y.T., kızın ailesinin evlerini bastığını, ellerinde bıçak olduğunu, eşinin yardım isteyip kendisine seslenince eşinin bıçaklandığını zannettiğini ve yere doğru tabancayla ateş açtığını, boğuşma sırasında A.B.’yi tabancanın ateş alması sonucu vurduğunu savundu.
Y.T., adliye çıkışı gazetecilerin "Neden ateş ettiniz?" sorusu üzerine, "Ailemi korudum. Sömürdüler, bitirdiler beni" diye konuştu.

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