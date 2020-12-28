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Altınların gramlarıyla oynamak için atölye kurmuşlar

28.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Mersin’de altınların gramlarıyla oynayarak kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin’de altınların gramlarıyla oynayarak kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların altınların gramajlarıyla oynamak için atölye kurdukları ortaya çıkarken, birçok kuyumcuya bunu sattıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde farklı adreslerde farklı şahıslara ait kuyumculara, üzerine yüksek ayar ibaresi yazılı bulunduğu halde aslında daha düşük ayarlı 13 adet bileziğin satılması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şahısların E.S. ve Ö.S. olduğu, bunlarla birlikte hareket eden Z.T.K. isimli kadının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için çalışma yürüten ekipler, E.S.’yi kuyumcuda suçüstü yakalarken, Ö.S.’yi de kullandığı otomobilde gözaltına aldı.
Şahısların kullandığı arabada yapılan aramada 125 bin 500 lira para, birçok boş altın kutusu ile 13 adet ayarı düşük altın bilezik ele geçirildi. Devam eden operasyonlar neticesinde ise Z.T.K. de gözaltına alındı. Şahısların Mersin dışından Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Tarsus’ta da gramajı oynanmış altınları sattıkları belirlendi.

Atölye kurmuşlar
Ekiplerin, şahısların altınların gramajıyla oynamalarıyla ilgili yaptığı detaylı araştırmada, şüphelilerin atölye kurdukları, burada altınları eriterek, içlerine bakır karıştırdıkları ve üzerine yüksek ayar yazdıkları ortaya çıktı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerden E.S.’nin kuyumculara altınları getirip, satma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, altın kutusunda bilezikleri getiren şahıs, kuyumcuya altınları bırakıyor. Altınlar incelendikten sonra paraları alan şahıs, rahat bir şekilde kuyumculardan ayrılıyor.

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