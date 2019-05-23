Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Bursa’da altınlarını çaldığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında karar verildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan zanlı son savunmasında suçunu kabul etmeyerek oğlunu suçladı.

Olay 17 Ocak 2018 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokak’ta meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Bursa’ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, sabah saatlerinde eşi Abdulrauf Khillo’yu (41) işe uğurladı. Kestel’de bir inşaatta bekçilik yapan Abdulrauf Khillo işteyken, eşini telefonla aradı fakat ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Abdulrauf Khillo, komşularına eşine bakması için haber verdi. Eve giden komşular, zili çaldı ancak cevap alamadı. Kapıyı kırarak içeri giren komşular, Fatma Khillo’yu yerde kanlar içinde buldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Fatma Khillo’nun 6 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olaydan sonra 350 kişiyle yapılan görüşmelerde ailenin tanıdığı Akram M.’nin ellerinde yaralar ve yüzünde çizikler olduğu bilgisine ulaştı. Çevredeki ve Bursa Otobüs Terminali’ndeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyen Cinayet Büro ekipleri, Akram M.’nin İstanbul’a kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmalarda Akram M. kaldığı otelde yakalandı.

Zanlı, ilk ifadesinde ailesini sırf altınlarını çalmak için Fatma Khillo ile tanıştırdığını ve oğlunun bir ziyaretleri sırasında Khillo ailesinin evinin anahtarını alarak çoğalttırdığını itiraf etti.

Olaydan sonra Akram M. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Akram M’nin 12 yaşındaki oğlu da babasına yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile aynı dosyadan yargılandı.

Duruşmadaki savunmalarında suçunu kabul etmeyen Akram M. oğlunu suçladı. 12 yaşındaki çocuk ise babasının yalan söylediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Akram M’ye müebbet hapis, oğluna ise 10 yıl hapis cezası verdi.