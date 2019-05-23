HABER

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bursa’da altınlarını çaldığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında karar verildi.

Bursa’da altınlarını çaldığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında karar verildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan zanlı son savunmasında suçunu kabul etmeyerek oğlunu suçladı.
Olay 17 Ocak 2018 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokak’ta meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Bursa’ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, sabah saatlerinde eşi Abdulrauf Khillo’yu (41) işe uğurladı. Kestel’de bir inşaatta bekçilik yapan Abdulrauf Khillo işteyken, eşini telefonla aradı fakat ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Abdulrauf Khillo, komşularına eşine bakması için haber verdi. Eve giden komşular, zili çaldı ancak cevap alamadı. Kapıyı kırarak içeri giren komşular, Fatma Khillo’yu yerde kanlar içinde buldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Fatma Khillo’nun 6 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.
Olaydan sonra 350 kişiyle yapılan görüşmelerde ailenin tanıdığı Akram M.’nin ellerinde yaralar ve yüzünde çizikler olduğu bilgisine ulaştı. Çevredeki ve Bursa Otobüs Terminali’ndeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyen Cinayet Büro ekipleri, Akram M.’nin İstanbul’a kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmalarda Akram M. kaldığı otelde yakalandı.
Zanlı, ilk ifadesinde ailesini sırf altınlarını çalmak için Fatma Khillo ile tanıştırdığını ve oğlunun bir ziyaretleri sırasında Khillo ailesinin evinin anahtarını alarak çoğalttırdığını itiraf etti.
Olaydan sonra Akram M. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Akram M’nin 12 yaşındaki oğlu da babasına yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile aynı dosyadan yargılandı.
Duruşmadaki savunmalarında suçunu kabul etmeyen Akram M. oğlunu suçladı. 12 yaşındaki çocuk ise babasının yalan söylediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Akram M’ye müebbet hapis, oğluna ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı

Altınlarını çaldığı kadını öldürmüştü müebbet hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.