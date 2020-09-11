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Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 08:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir vatandaşı ’Adınız FETÖ’ye karıştı’ diyerek dolandıran şüpheli, polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya suçüstü

Balıkesir’de bir vatandaşı ’Adınız FETÖ’ye karıştı’ diyerek dolandıran şüpheli, polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gözaltına alınan şahsın üzerinden çıkanlar, kuyumcu dükkanını aratmadı.
Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli İ.D. ’Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Kuyumcudan altınlar alındı ve bunlar tespit edildi. İnceleme yapılması gerekiyor’ diyerek G.K. ve K.A. adlı vatandaşları kandırarak, ellerindeki altınları kendisine getirmesini istedi. Mağdur vatandaşlar ise şüpheliye inanarak altınları teslim etti. Adnan Menderes Mahallesi’nde ve Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşlardan altınları teslim alan İ.D., Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giderek şehirden ayrılmak isterken Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
İ.D.’nin yapılan aramasında 34 çeyrek altın, 6 bilezik, 1 altın zincir ve 8 bin TL para ele geçirildi.

Saniye saniye kamerada
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli gözaltına alınarak Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Öte yandan, Bahçelievler Mahallesi’nde mağdur ile buluşan şüphelinin ziynet eşyalarını teslim alması saniye saniye kameralara yansıdı.

Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya suçüstü

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