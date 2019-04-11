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Altınok polisleri unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’ncü yıl dönümü nedeniyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, “Şehit olan bütün polislerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’ncü yıl dönümü nedeniyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, “Şehit olan bütün polislerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Allah onlardan şefaatlerini esirgemesin, sizleri de korusun” dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Adli Evrak Birliği Kısım Amirliğine ziyaretlerde bulundu.
“Şehitlerimizi gönüllerimizde yaşatıyoruz”
Altınok, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderken önce Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Adli Evrak Birliği Kısım Amirliğine uğradı. Burada görev yapan memurların Polis Haftası’nı kutlayan Başkan Altınok’u Keçiören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Davut Gerek karşıladı. Polis Haftası dolayısıyla Gerek’e çiçek takdim eden Altınok, “Polis teşkilatımız Osmanlı’dan gelen bir teşkilattır. Bütün polislerimize polis kardeşlerimize, arkadaşlarımıza sağlık diliyoruz. Tabi birçok şehidimiz var. ‘Ülkemiz var olsun, devletimiz var olsun’ diyerek, şehadet şerbetini içmiş olan çok sayıda şehitlerimiz var. Biz şehitlerimizin çoğunun ismini parklarımızda ve gönüllerimizde yaşatıyoruz. Şehit olan bütün polislerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Allah onlardan şefaatlerini esirgemesin, sizleri de korusun” diye konuştu.
“Devletimizin de bizim de başımızın tacısınız”
Polislerle bir süre sohbet eden Altınok daha sonra Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Başkan Altınok’u burada Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel karşıladı. Başkan Altınok’u makamında ağırlayan Güzel, daha sonra birim amirliklerini gezerek her bir polisin Polis Haftası’nı tek tek kutlayan Başkan Altınok’a eşlik etti. Bu sırada Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek Başkan Altınok’la birlikte memurların Polis Haftasını kutladı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünün emektar çalışanlarından olan ve aynı zamanda gazi olduğunu ifade eden polis memuru Necdet Esertepe ile bir süre sohbet eden Başkan Altınok, “Herkes şehitlerimize ve gazilerimize, şehit ailelerine ve gazi ailelerine çok şey borçludur. Bilse de borçludur bilmese de borçludur. Sizler başımızın tacısınız. Devletimizin de tacısınız bizlerinde” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Başkan Altınok, Emniyet Müdürlüğü’ne ziyarette bulunan öğretmen ve öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı

Altınok polisleri unutmadı
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