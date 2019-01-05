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Altınoluk dolu yağışıyla beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde 20 dakika içinde önce karla karışık yağmur, ardından dolu etkili oldu.

Altınoluk dolu yağışıyla beyaza büründü

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde 20 dakika içinde önce karla karışık yağmur, ardından dolu etkili oldu. Yağışla birlikte Altınoluk beyaza büründü.
Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde öğleden sonra önce karla karışık yağmur etkili oldu. Ardından ise dolu yağışı başladı. Yaklaşık 20 dakika süren yağışta sokaklar beyaza büründü. Altınoluk sakinleri uzun süredir böyle yağış görmediklerini belirterek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü ve fotoğraf çekti.
Altınoluk'ta yaşayan Melih Güney, "Hava kapalıydı. Bir anda gök gürültüsü şeklinde başladı. Yaklaşık 15- 20 dakika yağdı, her yeri doldurdu" dedi. Hanife Dönmez ise "Daha önce burada böyle bir şey yaşamadık. Bundan üç sene önce kar yağmıştı, o zaman bembeyazdı, bir de bugün” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Altınoluk dolu yağışıyla beyaza büründüAltınoluk dolu yağışıyla beyaza büründüAltınoluk dolu yağışıyla beyaza büründüAltınoluk dolu yağışıyla beyaza büründü

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