HABER

Altınordu Belediyesi’ne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi koyulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

ORDU'da Altınordu Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Aşkın Tören, 2013'te tabelalardan kaldırılan T.C.

Altınordu Belediyesi’ne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi koyulacak

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da Altınordu Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Aşkın Tören, 2013'te tabelalardan kaldırılan T.C. ibaresinin, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ olarak yeniden belediye tabelasına konulacağını açıkladı.
Altınordu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’na AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri katıldı. Meclis Toplantısı Başkan Aşkın Tören’in konuşması ile başladı. Altınordu Belediyesi kurumsal kimliğinin önüne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ eklenmesi hususu hakkında konuşan Tören, hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçirdiklerini söyledi. Tören, "Bizler, dünü bir miras gibi değil, bir emanet, atalardan bir öğüt, bir vasiyet gibi geleceğin kurucu gücü olarak gören bir milletin mensuplarıyız. Devletler ve milletler kökleriyle yaşarlar. Milletlerin gelecek hamlesi tarihlerinin derinliğiyle doğru orantılıdır. Birlikte kararını aldığımız belediyemizin kurumsal kimliğine ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresinin eklenmesi ile birlikte geleceğe ilişkin güçlü bir irade olacaktır. Hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetimiz zaten ortak aklımızın ifadesidir. Millet iradesinin tam tecellisi birlikte yönetim ilkesinin ifadesidir. Bu bizim birlik ilkemiz, birlik harcımız, birlik irademiz olsun. Bu bizim, geçmişin birikimiyle şekillenmiş güçlü irademizin geleceğe attığı çelikten çapa olsun. Şehrimiz Altınordumuz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olsun, uğur kadem getirsin" dedi.
Gündem maddesi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin oybirliği ile alındı. Belediye tabelasına ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresinin yeniden konulacak olması meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

FOTOĞRAFLI

Altınordu Belediyesi’ne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi koyulacakAltınordu Belediyesi’ne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi koyulacakAltınordu Belediyesi’ne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi koyulacak

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
590 daireli sitede "İskeleli yaşam" 590 daireli sitede "İskeleli yaşam" 
DGS yerleştirme sonuçları açıklandıDGS yerleştirme sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.