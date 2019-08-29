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Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna kattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu; Engin Bekdemir, Ersel Aslıyüksek ve Yasin Ozan’ın ardından sol bek Ufuk Budak’la da sözleşme imzaladı.

Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna kattı

Altınordu, dış transferde dördüncü imzayı Ufuk Budak’a attırdı. Daha önce Engin Bekdemir, Ersel Aslıyüksek ve Yasin Ozan'la anlaşan kırmızı-lacivertliler, son olarak Boluspor forması giyen 29 yaşındaki sol bek ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya doğumlu tecrübeli futbolcu ülkemizde daha önce Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep FK, Kayserispor, Manisaspor ve Samsunspor takımlarında görev yapmıştı. Ufuk Budak, Süper Lig'de 12, 1. Lig'de 121 maça çıktı.

Altınordu'ya geldiği için mutlu olduğunu belirten gurbetçi futbolcu, “Altınordu, sistemli bir kulüp. Böyle bir organizasyonun içinde yer alacağım için kendimi şanslı görüyorum. Altınordu formasıyla play-off ve Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşamak istiyorum” dedi.

Bu arada geçen sezon kiralık gittiği Niğde Anadolu FK’dan Altınordu’ya dönen Musa Caner Aktaş ise 2. Lig kulüplerinden Hekimoğlu Trabzonspor’a bonservisiyle birlikte verildi.

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