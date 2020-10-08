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Altınordu Yiğit Emre Çelik ile sözleşme uzatıyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in yetiştirici kulübü Altınordu, altyapıdan çıkıp geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit Emre Çeltik'le nikah tazelemeye hazırlanıyor. Geçen sezon A takımda sadece ligin son haftasındaki Menemenspor maçında görev alan Emre, bu sezon Menmenspor'a karşı uzatmada, Bursaspor önünde 85. dakikada oyuna girdi. The Guardian'dan yapılan yorumda Yiğit Emre Çeltik'in oyun tarzı Eden Hazard'a benzetiliyor.

Altınordu Yiğit Emre Çelik ile sözleşme uzatıyor

AltınordU'da sol kanatta görev yapan 17 yaşındaki oyuncunun 2022'de bitecek mukavelesini 1 yıl daha uzatacağı öğrenildi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "Yıldız adayı" olarak yorumladığı Emre, son olarak İngiliz gazetesi The Guardian tarafından dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç oyuncudan biri olarak gösterildi. Listede Emre'nin yanı sıra geçen hafta Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e 2.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Ravil Tagir de yer aldı.

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Alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terleten Yiğit Emre Çeltik için The Guardian'da yapılan yorumda, "Altınordu yetenek üretmeye devam ediyor. Türk futbolunun en değerli iki futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, bu kulübün gençlik sisteminden mezun. Yiğit Emre Çeltik, sol kanat oyuncusu Eden Hazard'a benzer bir tarzda oynuyor ve bu sezon yeteneklerini sergileme şansı bulacak gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

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Geçen sezon A takımda sadece ligin son haftasındaki Menemenspor maçında görev alan Emre, bu sezon Menmenspor'a karşı uzatmada, Bursaspor önünde 85. dakikada oyuna girdi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
laaaa bomba patlayınca oralarda bulunmamak lazım
o nasıl yıldız isim ya uzatmalarda oyuna giriyor???!!!!
uff yaa bombaya bak
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