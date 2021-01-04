YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 04.01.2021 12:10 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi tarafından, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenen etkinlikler devam ediyor.‘Hafta Sonu Pandemi Etkinlikleri’ adıyla gerçekleşen organizasyonlarla evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
‘Hafta Sonu Pandemi Etkinlikleri’ adıyla gerçekleşen organizasyonlarla evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor. Bu kapsamda, 3 Aralık Pazar akşamı vatandaşlar için verilen konser etkinliği düzenledi. Altınordu Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen konser, belediyenin ve Belediye Başkanı Aşkın Tören’in resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak, çok sayıda vatandaşın izlemesi sağlandı. Mahalle sakinlerinin de ilgisinin yoğun olduğu konsere, çevre binalarda yaşayan vatandaşlar evlerinin penceresinden ve balkonlardan eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

Ordu Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:47
Öğle
12:38
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:46

Ordu Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Duru Eczanesi
Altinordu
Hızır Eczanesi
Altinordu
Zaimoğlu Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Meltem Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Safa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Sağlık Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.