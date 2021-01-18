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Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

18.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Altınordu Belediyesi’nce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulanan ve ‘Pandemi Etkinlikleri’ olarak adlandırılan organizasyonlar devam ediyor.Salgın sürecinde sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşlara moral ve motivasyon vermek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını konserlerle renklendiren Altınordu Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini tüm kente yayıyor.

Altınordu Belediyesi’nce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulanan ve ‘Pandemi Etkinlikleri’ olarak adlandırılan organizasyonlar devam ediyor.
Salgın sürecinde sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşlara moral ve motivasyon vermek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını konserlerle renklendiren Altınordu Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini tüm kente yayıyor. Ordulu sanatçıların yer aldığı etkinliklerde, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan ve sosyal etkinliklerden uzak kalan vatandaşlar, bu sayede moral buluyor. Haftalardır süren ve son olarak Durugöl Mahallesin’deki bir sitesinin bahçesinde yapılan konsere, mahalle sakinleri de balkon ve pencerelere çıkarak alkışlar eşliğinde eşlik ettiler.

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