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Altınordulu futbolcular, Göztepe derbisi öncesinde iddialı

15.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordulu futbolcular, Göztepe derbisi öncesinde iddialı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 18 Eylül Pazar günü İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altınordu'nun kalecisi Ali Emre Yanar, karşılaşmada galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Ali Emre Yanar, yaptığı açıklamada, Göztepe'yi mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirtti.

Hedeflerinin futbolun doğrularını yapıp sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu aktaran Ali Emre Yanar, "Bunun için çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Pazar akşamı Göztepe deplasmanında üç puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Hafta sonu oyun planı yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de sahadan galibiyetle ayrılmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Emircan Gürlük ise Göztepe karşılaşmasının kendileri için çok zor geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göztepe maçı bizim için çok zor geçecek. Artık galibiyetle tanışmak, milli araya da rahat girmek istiyoruz. Bu maçımızı kazanıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz."

Safa Kınalı da Göztepe maçını kazanarak oynadıkları oyunun karşılığını almak istediklerini ifade etti.​​​​​​​

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Altınordu Derbi

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