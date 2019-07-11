Altınova’ya nefes aldıracak yıkım

Osmangazi Belediyesi, şehre nefes aldıracak park, meydan ve yeşil alan kazandırmak için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Altınova Mahallesi Garipler Cami çevresine nefes aldırmak maksadıyla istimlâk edilen 2 katlı bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Osmangazi’yi daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için büyük bir çaba sarf eden Osmangazi Belediyesi, bu projeler için ihtiyacı olan alanları kamulaştırmalarla elde etmeyi sürdürüyor. Altınova Mahallesi Garipler Camii çevresine nefes aldıracak yeşil alan projesi için vatandaşlarla anlaşarak yapılan kamulaştırmalarla satın alınan binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Daha önce cami bitişiğindeki bir binayı yıkan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamulaştırma işlemleri tamamlanan ikinci binanın da yıkımını gerçekleştirdi. Toplamda 4 binanın yıkılmasıyla Garipler Camii çevresinde yaklaşık 500 metrekarelik bir alan elde edilecek.

Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için ciddi kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Mahallelerimizi rahatlatan çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılaşmanın yoğun olduğu ilçemizde, birçok mahallemizde kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz alanlara park, meydan ve yollar yapıyoruz” dedi.



