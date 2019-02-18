Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Altınözü ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 82 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.
Hatay polisi, ilçeye bağlı Erbaşı Mahallesi’nde bir eve operasyon yaptı. Kullanılmayan evin yanındaki eklentide Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 40'ı erkek, 19'u kadın, 23'ü çocuk 82 Suriyeli yakalandı. Suriyeliler, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Suriyelileri Türkiye'ye kimin getirdiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber
Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum