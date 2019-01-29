Altınözü'nde patlama: 2 ölü, 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

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ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)-

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