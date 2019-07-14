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Altınpost efsanesinin izindeki yat kafilesi, Giresun Adası'na ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

YUNAN mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin izini süren Avrupalı kafile, 12 yatla çıktıkları Karadeniz turunda Giresun Adası'na ulaştı.

Altınpost efsanesinin izindeki yat kafilesi, Giresun Adası'na ulaştı

Hakan KABAHASANOĞLU- Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA) - YUNAN mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin izini süren Avrupalı kafile, 12 yatla çıktıkları Karadeniz turunda Giresun Adası'na ulaştı.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen 'Daddralli Karadeniz' etkinliği kapsamında 9 Haziran’da yola çıkan, aralarında Yunan, Alman, Hollanda ve Fransız ekibinde bulunduğu yatlar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük serüvenin ardından 1800 deniz mili yaparak Gürcistan'a ulaşacak. Mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan efsanenin izini süren kafile, 12 yatla birlikte Giresun Adası'na ulaştı. Yelkenli yatlar, Giresun Adası etrafında turladı.
Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği Başkanı Hakan Adanır, rotanın Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan'dan oluştuğunu söyledi. Bu yerlerde Yason Burnu ve Giresun Adası gibi tarihi noktaların bulunduğunu dile getiren Adanır, Avrupalıların yüzyıllar boyunca bu rotayı altın ticareti için kullandığını anlattı. Adanır, "Bu ticareti yapan gemilere Argonot adı verilirdi. Bunların kaptanı ise Yason. Ordu'daki rotada yer alan Yason Burnu, ismini Kaptan Yason'dan almış. Altın Post ise altına bulanmış post anlamında. Herkül, Argonotlarla birlikte aynı gemide altın postu bulmak için Giresun Adası'na gelmiş. Yatlar da bugün Giresun Adası'na ulaştı. Burada turlayıp güzergahlarına devam edecekler" dedi.
Yelkenli yatlar Gürcistan’a uğradıktan sonra İstanbul’da etkinliği tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI

Altınpost efsanesinin izindeki yat kafilesi, Giresun Adası'na ulaştıAltınpost efsanesinin izindeki yat kafilesi, Giresun Adası'na ulaştıAltınpost efsanesinin izindeki yat kafilesi, Giresun Adası'na ulaştıAltınpost efsanesinin izindeki yat kafilesi, Giresun Adası'na ulaştı

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