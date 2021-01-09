HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altınşehir’de belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Altınşehir’de belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

09.01.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı.

TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda yaşandı. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 9 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

9 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Dr. Cemal Yıldız koronavirüse yenik düştü

Dr. Cemal Yıldız koronaya yenik düştü

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (9 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü

Eski belediye başkanının yengesiyle ilgili çarpıcı iddia

‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı, fiyatı 350 liraya yükseldi

Pandemide satışları 400 kat arttı: Kilosu 350 liraya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.