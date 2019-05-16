Altınşehir’de bulunan bir derede 13-14 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk cesedi bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cesedin dereden çıkartılması için çalışmalar sürüyor.
Altınşehir’de bulunan bir derede 13-14 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk cesedi bulundu.
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Altınşehir’de bulunan bir derede 13-14 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk cesedi bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cesedin dereden çıkartılması için çalışmalar sürüyor.
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