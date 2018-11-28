Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş'ın 2016 Ekim ayında para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Natalya Vladimirovna Loginova adlı seks işçisinin ifadesi girdi. Altıntaş'ın, bir eskort sitesi üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Loginova, bu ilişki karşılığında kendisine 250 dolar ödediğini, ancak 30 TL'sinin yetmediğini söyledi.

SUİKASTTAN SONRA FSB İLETİŞİME GEÇTİ



Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) suikasttan sonra kendisiyle iletişime geçtiğini ileri süren Natalya Loginova ifadesinde, "Altıntaş'ın Büyükelçiyi öldüren adam olduğunu bu şekilde öğrendim. Cinsel hizmet verdiğim sırada sessiz, sakin ve zararsızdı, çocuk gibi mütevazı hareket ediyordu. Bana izletilen suikast videosunda ise agresif görünüyordu. Bu nedenle o anda bir tür uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu düşündüm" dedi.

2007-2008 yılında Murom şehrinin 8 numaralı okulunda 9. Sınıfı bitirdikten sonra Murom Pedagoji Kolejini kazandığını ve müzik öğretmeni unvanıyla mezun olduğunu anlatan Loginova, koleji bitirdikten sonra Nijegorod Ticaret ve Yönetim Enstitüsü'ne girdiğini, buradan da reklam ve halkla ilişkiler bölümünü bitirerek mezun olduğunu söyledi.