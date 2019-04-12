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Altınyıldız Classics’in üçüncü sezon reklam serisinde de Burak Özçivit başrolde

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine ikinci yılında da devam ediyor.Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine ikinci yılında da devam ediyor.

Altınyıldız Classics’in üçüncü sezon reklam serisinde de Burak Özçivit başrolde

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine ikinci yılında da devam ediyor.

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine ikinci yılında da devam ediyor. Markanın 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu ekranlara taşıyan seri, 3 ayrı filmden oluşuyor. Filmler ile ilgili yapılan açıklamada; Burak Özçivit, yağan yağmura, üzerine dökülen sıvıya rağmen güne kesintisiz şıklıkla devam ederken, ütülü bir gömlek için de beklemek zorunda kalmıyor. Günün sürprizlerine hazırlıklı olmanın önemini hatırlatan filmler Burak Özçivit’in özgüvenli ses tonu ile noktalanıyor.

"Burak Özçivit işbirliği yeni başarılar getirecek"
Burak Özçivit ile işbirliğini ikinci yılında da sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirten BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, "Marka yüzümüzü belirleme aşamasında 1 yıla yakın süren bir araştırma yaptık ve ardından geçtiğimiz sezon araştırmalarda ilk sırada yer alan Burak Özçivit ile çalışmaya başladık. Bizim için oldukça başarılı geçen ilk yıl satışlarımızda yaklaşık yüzde 40’lık bir artış elde ettik. Bu başarı elbette Burak ile uyumlu çalışmamızın, onun bizim değerlerimizi paylaşmasının bir sonucu. Yeni reklam filmimizle birlikte bu başarıları daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

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