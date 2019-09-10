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Altınyıldız'dan modern ve şehirli stil

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Altınyıldız Classics, slim fit ceket ve gömlekleriyle hem klasik hem de spor tarz sevenler için çözümler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, tatilden şehir hayatına geçiş döneminde müşterileri için modern ve şehirli stiller öneriyor.

Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics, modern ve şehirli stilin olmazsa olmazlarını Burak Özçivit ile keşfetme imkanı sunuyor.

Altınyıldız Classics, slim fit ceket ve gömlekleriyle hem klasik hem de spor tarz sevenler için çözümler öneriyor. Blazer ceket ve tshirt ikilisine eşlik eden 360 pantolonlar, şehir hayatına geçenlerin tercihi olacak. Yoğun iş temposuna sahip erkekler, su ve leke tutmayan kumaş teknolojisi ile geliştirilen Altınyıldız Classics Nano Takım Elbise ile beklenmedik bir yağmura yakalanma ya da toplantıda üzerine su dökülmesi gibi şehir hayatında başlarına gelebilecek her türlü duruma hazırlıklı olacak.

Altınyıldız Classics, takım elbise tutkunları için ayrıca özel bir kampanya başlattı. Altınyıldız Classics’in 30 Eylül’e kadar gerçekleştireceği kampanya kapsamında birinci takım elbiseyi 499 TL'den satın alan müşteriler, ikinci takım elbiseye ise 299 TL’den sahip olabilecek.

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Altınyıldız Classics

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