Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Radyo Trafik İzmir’de “Ulaşıma Dair” programının bu haftaki konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel’di. Canlı yayında Esra Balkanlı’nın sorularını yanıtlayan Yaygel, İzmir ulaşımının sorunları, çözüm önerileri ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “İZMİR TRAFİĞİ DAHA YOĞUN AMA YANSITMIYORUZ” İzmir’de araç sayısının son yıllarda oldukça yükseldiğine dikkat çeken Mert Yaygel, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Çiğli ve Karşıyaka ilçelerini kent merkezine bağlayan Altınyol Caddesi ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Yaygel, “2016 yılında yaptığımız sayımlara göre Altınyol’dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden daha fazla araç geçiyor. İzmir trafiği daha yoğun ama biz bunu yansıtmıyoruz, yönetiyoruz.” dedi. “ARTERLER İÇİN GÜZEL PROJELERİMİZ VAR” İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Yaygel, yol yaparak ulaşımın rahatlamayacağının altını çizerek, “Uzun vadede konforlu, çevreci, alternatif raylı sistemler yaparak otomobile binmeyi azaltmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Anadolu Caddesi üzerindeki Naldöken Köprüsü ve Altınyol ile Mürselpaşa Bulvarı’nın kesiştiği DGM Köprüsü’nde aynı sorunların yaşandığını belirten Yaygel, “Buralarda yol daralıyor. Şeritler birden azalıyor. Bu nedenle trafik de yavaşlıyor. Mürselpaşa Bulvarı Altınyol ve Yeşildere için çok güzel projelerimiz var. 2019 yılında ihaleye çıkılacak.” ifadelerini kullandı.

“25 DAKİKALIK YOL 3 DAKİKAYA DÜŞECEK” Mert Yaygel, Otogar ile Buca’yı birbirine bağlayacak olan yolun yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, çalışma tamamlanınca 25 dakikada alınan yolun 3 dakikaya düşeceğini söyledi. “YENİ OTOBÜS VE MİNİBÜS HATLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ” 12'inci günü geride kalan İZBAN grevi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun talimatları doğrultusunda aldıkları önlemlerle vatandaşın mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, İZBAN hattına minibüs seferleri koyduklarını hatırlattı. Yaygel, yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirterek, Menemen’e de yeni otobüs seferleri düzenlemeyi planladıklarını bildirdi, grev önlemleri doğrultusunda arttırdıkları seferlerin bazı güzergahlarda grevin ardından devam edeceğinin de sinyalini verdi. “İZUM’DA RADYO TRAFİK İZMİR’İ DİNLİYORUZ” İzmir trafiğinin 24 saat takip edildiği İZUM hakkında da konuşan Mert Yaygel, “Türkiye’nin ulaşım anlamında en teknolojik birimi İzmir’de. Bu sistem Avrupa’da bile sayılı. 394 nokta akıllı kavşak sistemine dönüştürüldü. Sistem sayesinde sorunlu bölgeleri anında görüp müdahale edebiliyoruz, yoğunluğu mümkün olduğunca azaltıyoruz. Ayrıca trafik ihlallerini tespit edecek 255 adet denetleme sistemi kuruyoruz. Böylece trafik daha rahat hale gelecek. Bu arada İZUM’da kameralarla İzmir trafiğini izlerken bir yandan da Radyo Trafik İzmir’i dinliyoruz.” şeklinde konuştu.