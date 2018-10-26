Altmaier Türkiye'den ayrıldı

Altmaier'in Türkiye ziyaretinde ilişkilerde yaşanan zorluklara rağmen, ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Altmaier Cuma günü Ankara’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmanın Almanya’nın çıkarına olduğunun altını çizdi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan Altmaier, iki ülke arasında mevcut sorunlara rağmen, Türkiye ile ilişkilerde sağlanan ilerlemenin Alman vatandaşlarının, Almanya'da istihdam yaratılmasının ve bölgede istikrarın yararına olduğunu söyledi. Altmaier, Ankara ile yaşanan sorunların "parça parça çözüleceği” konusunda da iyimser olduğunu dile getirdi.

Altmaier, Türkiye ziyaretinin diyaloğun yeniden başlatılması açısından başarılı olduğuna inandığını söyledi.Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier iki günlük Ankara temaslarının ardından Türkiye'den ayrıldı. Bakan Altmaier'ın Ankara ziyareti sonrasında Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye'de yine görüşmek üzere” denilerek, Türkçe olarak "Eyvallah” ifadesi kullanıldı.

Siyasette güven kazanmanın ve "yeni köprüler” oluşturmanın önemli olduğuna işaret eden Altmaier, "bir diyalogun yeniden başlatılması ve Almanya’nın görüşlerinin anlatılması konusunda başarılı olunduğunda inandığını” söyledi. Altmaier, birbiriyle çelişen çıkarları dikkate almak gerektiği için, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin “kolay olmadığını” da sözlerine ekledi.

Alman Bakan, Ankara’daki temasları çerçevesinde Hazine ve Maliye Berat Albayrak ile görüştü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilk toplantısına katıldı. Bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank görüşen Altmaier, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2'inci Türk-Alman Enerji Forumu'nun açılışını yaptı.

Patrick K.'nın durumuna ilişkin açıklama

Altmaier, Türk hükümetinin temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye'deki insan hakları durumunu da “kuşkusuz” gündeme getirdiğini ifade etti. Ancak Altmaier, Türkiye'de insan haklarının durumunu açıkça eleştirmekten kaçınarak, konuyu kapalı kapılar ardında gündeme getirmenin daha etkili olduğuna işaret etti.