Altmışına merdiven dayayan yüzücü, başarıya doymuyor

"Yıl 1993'tü. Bu yarışa 23 kez katılıp başarıyla tamamladım. Boğaziçi'ni başka yarışlar takip etti. Her seferinde yaş grubumda madalyayı az farklarla kaçırıyordum. Ben de bunun üzerinde ciddi antrenmanlar yapmaya başladım. Bu bahsettiğim dönemde 47 yaşımdaydım. Yaz kış, yılın 10 ayı düzenli antrenmanlarla kendimi çok geliştirdim ve madalyalar almaya başladım. Zamanla uzun mesafelerde yorulmadığımı ve yüzdükçe açılıp hızlandığımı gördüm. Anlayacağınız doğuştan gelen, benim de zamanla geliştirdiğim bir dayanıklılığa sahibim."

Alsaran, yüzmeye başladığında ve uzun yıllar kendisine belirlediği tek hedefin Boğaziçi yarışında madalya kazanmak olduğunu dile getirerek, bu amacına 2012'de ulaştığını ve yarışta ikinci olduğunu söyledi.

Aynı yıl Meis-Kaş arasında yüzdüğünü ve zamanla bunu 30 kilometreye kadar çıkardığını ifade eden Alsaran, "Bunu gören arkadaşlarım Manş'ı geçmem için beni motive etti. O yıl doğru dürüst hazırlanmadan Manş'ı geçip geldim. Sonrasında is kendime Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) hedefini koydum. Bunun bazı etaplarını tamamladım. 34 kilometrelik Manş'ı 2 kere geçen en yaşlı Türk benim. Bunun haricinde Cebelitarık Boğazı, Catalina Boğazı Manhattan Adası ve son olarak da 35 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk ve Müslüman yüzücü oldum. Manş, Catalina ve Manhattan yüzüşleriyle Trible Crown of Openwater (üçlü taç) ödülüne Vural Tandoğan ile ulaşan ilk Türkler olduk." dedi.