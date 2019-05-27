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Altun: 'Bu kutlu yolda darbelere yer yok'

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz.

Altun: 'Bu kutlu yolda darbelere yer yok'

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok" dedi.
27 Mayıs 1960'ın Türkiye'de halkın iradesini yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarih olduğunu belirten Altun şu ifadeleri kullandı: "Demokrasimize leke sürülürken siyaset, medya, akademi, hukuk ve sivil toplum dünyasından birçokları suç ortağı olarak darbecilerin yanındaydı. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997'de hep aynı zihniyet sahne aldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ise 'Artık yeter' diyen milletimizin darbecilere karşı destansı direnişi bir dönüm noktası oldu. Elbette bugün hem içeride hem de dışarıda vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiyesi dünün Türkiyesi değildir. Artık Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir. Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok!"
Altun, darbenin 59'uncu yıldönümünde eski Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andığını kaydetti.

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