Altun çifti hedef gösterdi, HSK hâkime soruşturma açtı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" diyen kişiye hakaret suçundan beraat kararı veren hâkim Günay Güner hakkında soruşturma başlattı. Kurul, olayı soruşturması için müfettiş görevlendirdi. Soruşturma kararı, Altun çiftinin Twitter üzerinden kararı eleştirmesinin ardından geldi. HSK, benzer şekilde geçmişte de iktidar temsilcileri aleyhinde kararlar veren hâkimleri "sürmüştü." İstanbul 16. Asliye Mahkemesi, TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'la ilgili bir habere 2 Ağustos 2018'de "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" paylaşımını yapan Nazan Demir adlı kişiye açılan hakaret davasında beraat kararı verdi. 18 Mart 2021'de verilen kararın gerekçesi, "isnat edilen eylemlerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gösterildi. Gerekçe: Olgusal temelleri var Kararda, Fatmunur Altun'un kamuoyunda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaştığı belirtilerek, "sanığın yorumda bulunduğu iddia edilen haber başlığına bakıldığında olay tarihinde güncel olan bir konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu" ifade edildi. Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"İfadenin içeriği değerlendirilirken belirlenmesi gereken ilk husus olarak söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp, değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak belirli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak dile getirilen ve yeterli altyapıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı…" Twitter'dan hakimi eleştirdi Fatmanur Altun, söz konusu kararı Twitter hesabından, "'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm" sözleriyle paylaştı. Mesajın ekinde de mahkeme kararı yer aldı. Kararı paylaşırken hakaret konusu olayı "buzlayan" Altun, hâkimin adını ve gerekçesini ise açıkça takipçilerine gösterdi. Bu nedenle hâkimin adını deşifre eden Altun, devamında şunu yazdı:

"En üzüldüğüm de kendisinden adalet talep ettiğimiz bir hâkimin, hakareti 'kitabına uydurarak' daha da ileri götürmesi. İdeolojik taassubun ete kemiğe bürünmüş hali bu. Yargı gücüne yaslanan bir zorbalık olması ise cabası. Hala şoktayım." Fahrettin Altun: Mücadele edeceğiz Fatmanur Altun'un eşi olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından isim vermeden hâkimi sert sözlerle eleştirdi. Altun, "Demokrasi, insan hakları ve adalet idealleri doğrultusunda, elbette bağımsız Türk yargısı içine sızan, adaletin tesisi ve temini için çalışmak yerine ideolojik körlükle, örgütsel saiklerle ve vesayet hevesiyle hareket eden unsurlarla mücadele edeceğiz. Adalet mülkün temelidir" mesajını paylaştı. Fatmunur Altun'un avukatı Sezgin Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız" dedi. HSK'dan jet soruşturma Altun ailesinin bu tepkisinin ardından HSK harekete geçti. HSK 1. Daire, hâkim Günay Güner hakkında soruşturma izni verdi ve olayı araştırması için başmüfettiş görevlendirdi. Müfettiş, dava dosyasını inceledikten sonra, hâkimin savunmasını alacak ve HSK'ya rapor sunacak. HSK da hâkim hakkında soruşturma sonunda disiplin cezası verip vermeyeceğine karar verecek.

Bir HSK yöneticisine, söz konusu soruşturmaya ilişkin "Özellikle bu soruşturmanın, hâkim güvencesine ve yargı bağımsızlığına aykırı yönü yok mu?" sorusunu yönelttik. Ancak HSK'dan soruya herhangi bir yanıt verilmedi. Bahçeli için de hâkime inceleme HSK, bu hafta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir hakaret davasında mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Ankara'ya talimat yazan Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi hakkında da inceleme başlatmış, müfettiş görevlendirmişti. HSK'nın benzer kararları HSK, daha önce yargıda iktidar aleyhinde kararlar veren hâkimler hakkında soruşturma veya yer değiştirme cezaları vermişti. Buna ilişkin bazı örnekler şöyle: *Türk Ceza Yasası'ndaki Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Hâkim Murat Aydın, 2016'da HSK tarafından İzmir'den Trabzon'a sürülmüştü. Aydın, bu kararın ardından emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı. *Cumhurbaşkanına hakaret suçundan verdiği beraat gerekçesi nedeniyle soruşturulan Balıkesir Hâkimi Aydın Başar da önce Zonguldak'a, 2018'de ise Erzurum Hâkimliği'ne atamıştı.