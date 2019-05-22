HABER

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 23:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu.

Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen iftar programında sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da ilk kez Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı.

Fahrettin Altun, bazı muhabirlere yeni basın kartlarını teslim etti.

Twitter hesabından da programa ilişkin paylaşımda bulunan Altun, "Özverili çalışmalarına yakından tanık olduğum Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle iftarda buluştuk. Hem mesleki hem de güncel konulara dair sohbet ettik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yenilenen basın kartlarınının dağıtımına da Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle başladık." ifadelerini kullandı.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
CHP Sözcüsü Öztrak: YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar ?CHP Sözcüsü Öztrak: YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar ?
Kılıçdaroğlu: Metni görmeden bir şey söylemem doğru olmazKılıçdaroğlu: Metni görmeden bir şey söylemem doğru olmaz
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi iftar

En Çok Okunan Haberler

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Biz diyoruz ki; Done deal

Türkiye'den ABD'ye yanıt: Biz diyoruz ki; Done deal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.