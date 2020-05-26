Altun'dan "düşünce suçluları" açıklaması! Ali Babacan'a gönderme

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, Özdemir'in "Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız" sorusuna, "Meclis'in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması. Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın" yanıtını vermişti.

"KİMSE BUNU BÖYLE GÖREMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Babacan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden cevap verdi. Altun, Babacan'a cevap olarak, "Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz. Gerçekten vicdanı olan, evrensel hukuka gerçekten inanan, insan haklarını gerçekten savunan hiç kimse bunu böyle göremez" ifadelerini kullandı.

Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır.