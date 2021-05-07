HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altun'dan Fransa'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

Altun'dan Fransa'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

07.05.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır" dedi.

Altun'dan Fransa'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da getirilmesi planlanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından Fransızca ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Batı'da hızla yükselen İslam karşıtlığı, yasalarla giderek daha da kurumsallaşıyor. Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadelerini kullandı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bakan Varank'tan dikkat çeken açıklama: Aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırızBakan Varank'tan dikkat çeken açıklama: Aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Fransa

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.