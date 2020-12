Altun: "Dündar'ın Türkiye'ye İade Edilmesini Bekliyoruz"

Türkiye, Almanya’dan gazeteci Can Dündar’ın iade edilmesini istiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak paylaştığı mesajında bu talebi dile getirdi.

MİT tırları davasıyla ilgili iki ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan gazeteci Can Dündar, halen Almanya’da yaşıyor. Dün İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonrası açıklana Can Dündat hakkındaki kararın ardından Türkiye, Almanya’dan Can Dündar’ı iade etmesini istiyor.

İletişim Başkanı Altun Twitter’da paylaştığı mesajında “Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Can Dündar’la ilgili kararın açıklanmasının ardından Almanya, karara tepki göstermişti. Kararı "öfkeyle" öğrendiğini belirten Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hapis cezası kararı Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe vurulmuş sert bir darbedir" şeklinde açıklama yaptı.