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Altun: Hesap sorulmayan FETÖ'cü kalmayana kadar mücadele sürecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabası içinde olduğunu kaydeden Altun, "15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek. FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude. Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.

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