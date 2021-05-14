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İsrail'in Gazze'ye kara operasyonuna peş peşe sert tepkiler

14.05.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmasının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonuna peş peşe sert tepkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

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Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

NUMAN KURTULMUŞ: HEPİMİZİN KALBİ FİLİSTİN'LE, GAZZE'YLE ÇARPIYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: GAZZE HALKININ VE DİRENİŞİN YANINDA OLDUĞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Günlerdir Müslümanların mukaddesi olan Mescid-i Aksa'ya saldıran, Gazze'de sivilleri bombalayan, Filistinlileri linç ederek evlerini yağmalayan terör devleti İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlatmış bulunuyor. İşgalci İsrail'in insanlık dışı bu tutumunu ve başlatmış olduğu harekatı telin ediyorum. Gazze halkının ve direnişin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Türkiye'ye ve İslam ülkelerine bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; İsrail'in bu küstah tavrına karşı kınama değil icraat gerekmekte, bir an önce bu saldırılara en sert şekilde; siyasi, askeri, ticari ve diplomatik tepki verilmelidir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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