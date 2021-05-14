İsrail'in Gazze'ye kara operasyonuna peş peşe sert tepkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021
İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.
"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.
Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.
Siyonist terör devleti İsrail’in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 13, 2021
Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor.
Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa’nın evlatlarıyız.
Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir...#GazzaUnderAttack
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Günlerdir Müslümanların mukaddesi olan Mescid-i Aksa'ya saldıran, Gazze'de sivilleri bombalayan, Filistinlileri linç ederek evlerini yağmalayan terör devleti İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlatmış bulunuyor. İşgalci İsrail'in insanlık dışı bu tutumunu ve başlatmış olduğu harekatı telin ediyorum. Gazze halkının ve direnişin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Türkiye'ye ve İslam ülkelerine bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; İsrail'in bu küstah tavrına karşı kınama değil icraat gerekmekte, bir an önce bu saldırılara en sert şekilde; siyasi, askeri, ticari ve diplomatik tepki verilmelidir." ifadelerini kullandı.
Günlerdir Müslümanların mukaddesi olan Mescid-i Aksa'ya saldıran, Gazze'de sivilleri bombalayan, Filistinlileri linç ederek evlerini yağmalayan terör devleti İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlatmış bulunuyor.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 13, 2021
(AA)