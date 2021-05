Altun: Kıbrıs'ta tek çözüm eşit ve egemen iki devletin varlığıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altun mesajında, "Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımında, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs belgeselinden bir kesit de yer aldı.

The Cyprus question, which remained unsolved for years, is now under international discussion thanks to Turkey’s strong will.



That question won’t be resolved by denying the Turkish presence on the island.



The only solution is the two-state solution! pic.twitter.com/ivbRKRsnuU