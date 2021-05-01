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  4. Altun: Kıbrıs'ta tek çözüm eşit ve egemen iki devletin varlığıdır

Altun: Kıbrıs'ta tek çözüm eşit ve egemen iki devletin varlığıdır

01.05.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin iradesi ile uluslararası alanda daha hakkaniyetli tartışıldığını belirterek, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" dedi.

Altun: Kıbrıs'ta tek çözüm eşit ve egemen iki devletin varlığıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TÜRK VARLIĞINI YOK SAYARAK KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLEMEZ"

Altun mesajında, "Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımında, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs belgeselinden bir kesit de yer aldı.


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