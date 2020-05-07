HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altun: Türkiye 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek

Altun: Türkiye 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 01:59 | Son Güncelleme

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir" dedi.

Altun: Türkiye 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek

Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyeceğini belirten Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir. Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Kütahya'da 3,5 büyüklüğünde deprem!Kütahya'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?

En Çok Okunan Haberler

Salgının merkez üssünde korkutan istatistik! Yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan

Salgının merkez üssünde korkutan istatistik! Yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

İçişleri'nden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni genelge

İçişleri'nden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Diğer Haberler
İstanbul'da gece yarısı korkutan AVM yangını

İstanbul'da gece yarısı korkutan AVM yangını

Koronavirüs teşhisi konulan genç kadın bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

'Tecavüz, cinsel istismar...' Mide bulandıran olay annenin şikayetiyle ortaya çıktı

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

Kütahya'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

6 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.