AltunAy Türkiye Azerbaycan dostluğu için söyledi!

Paylaşılan dil, ortak geçmiş, kültür ve medeniyetle birbirine her fırsatta kucak açan Türkiye ve Azerbaycan dostluğu için Azeri Türküsü olan “Sen Gelmez Oldun” şarkısının hem Türkçe hem de Azerice seslendiren AltunAy, “Doğduğum topraklar Azerbaycan yaşadığım toprak Türkiye. Her iki ülke de en sevilen şarkı yorumlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünü yaptığı müziği Alekber Tagiyev ‘e , Azeri sözlerini Medine Gülgün’e, Türkçe sözleri Neşe Karaböcek imzası bulunan AltunAy‘ın yeniden yorumladığı “Sen Gelmez Oldun”un iki versiyonunun düzenlemesini Alper Atakan yaptı.



Azerbaycan Bakü doğumlu AltunAy, Azerbeycan Devlet İktisat Üniversitesi Moda Tasarı Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul ‘da Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Bölümünden mezun oldu.

