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Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 21:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak anma etkinliğine katılım için çağrı yaptı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti.

Altun, Twitter paylaşımında, milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazdığını belirtti.

Destanın üçüncü yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla etkinlik düzenleneceğini aktaran Altun, "Saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 15 Temmuz gecesine dair görüntülerden derlenen videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşları Atatürk Havalimanı'na davet ettiği videonun da kullanıldığı klipte, "Destan kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz'un kahramanları Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızla Atatürk Havalimanı'nda buluşuyor. Haydi İstanbul. 80 milyon tek yürek, 'vatan bizim, irade bizim' diye haykırmak için buluşmaya..." cümleleri seslendirildi.

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