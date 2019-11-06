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Altun'dan Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 19:20 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter

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