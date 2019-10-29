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Altun'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli mücadele devam ediyor" - "Bugün sınırlarımız içinde ve dışında, bölgesel ve küresel olarak her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli mücadele devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Altun, mesajında, "Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli mücadele devam ediyor. Bugün sınırlarımız içinde ve dışında, bölgesel ve küresel olarak her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatanın, bayrağın, milletin ve devletin güçlü harcını kanıyla, canıyla, alın teriyle karmış olan ecdadı, şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhunu yüreğindeki derin vatan sevgisi sayesinde pek az maddi imkan ile var etmiş ve diri tutmuş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası devletimizin ve milletimizin varlığının daimi bir parçası olacaktır. Ekonomik, kültürel ve siyasi bakımdan etki sahibi olan, kendine yetmekle kalmayıp mazluma el uzatan, sınırlarını korurken insani duruşundan ödün vermeyen bu güçlü devletin parlak geleceği için umudumuzu ve hayallerimizi perçinlemeye devam ediyoruz. Cesaret ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruyarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için koyduğumuz hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, her birimizin gayretlerinin ülkemizin bugününü ve geleceğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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