Altun'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli mücadele devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Altun, mesajında, "Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli mücadele devam ediyor. Bugün sınırlarımız içinde ve dışında, bölgesel ve küresel olarak her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatanın, bayrağın, milletin ve devletin güçlü harcını kanıyla, canıyla, alın teriyle karmış olan ecdadı, şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andığını belirten Altun, şunları kaydetti: