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Altun'dan İzlanda'ya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamelenin diplomatik nezaket ve sportmenlikle bağdaşmadığını belirterek, sorumluları kınadı.

Altun, Twitter hesabından, "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, söz konusu durumun takipçisi olunacağını vurguladı.

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