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Altun'dan Kaşıkçı paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır" - "Bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla Türkiye'nin, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürdüğünü bildiren Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik. Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır. Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz."

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Cemal Kaşıkçı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter

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