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Altun'dan Kılıçdaroğlu'na "not defteri" yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır" - "Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Osaka'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede gerekli not ve kayıtların heyet üyeleri tarafından alındığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk heyetinin not almadığı yönündeki sözleri nedeniyle kamuoyundan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesini istedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin sözlerini değerlendirdi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."

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