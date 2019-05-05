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Altun'dan "ramazan" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "Ramazan sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ramazanın sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağı olduğunu bildirdi.

Altun, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ramazan sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağıdır. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan oruca ev sahipliği yapan müstesna bir zaman dilimi olan ramazan hem bireyler hem de toplum için bedensel ve ruhsal birçok arınma deneyimine zemin teşkil eder. Ramazan aynı zamanda 'modern zamanlar'a alternatif bir zaman tasavvuru, tüketimcilik ideolojisine alternatif bir kanaat ekonomisidir. İnşallah bu ramazan hem milletimiz hem de İslam alemi için hakkıyla idrak edilen bereketli bir ramazan olur."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun paylaşım Ramazan Twitter

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