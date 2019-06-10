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Altun’dan şehit Aybüke öğretmen paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit edilişinin ikinci yılı dolayısıyla resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Batman’da şehit edilişinin ikinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit edilişinin ikinci yılı dolayısıyla resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Batman’da şehit edilişinin ikinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK’ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede yaşama hakkı tanımayacağız. Aybüke Yalçın’ı unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

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