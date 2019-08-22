HABER

Altun’dan şehitler için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 03:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan kahramanlarımız Muhammed Ferdi Güntekin, Mehmet Uçar ve Ayhan Yanık’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan kahramanlarımız Muhammed Ferdi Güntekin, Mehmet Uçar ve Ayhan Yanık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

PARTNER27 kiloluk fark şaşkına çevirdi27 kiloluk fark şaşkına çevirdi
FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybettiFSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti
Tekirdağ'da büyük yangın!Tekirdağ'da büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tekirdağ'da büyük yangın!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

Şırnak ve Mardin'de terör örgütüne büyük darbe!

5 terörist etkisiz hale getirildi!

21 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon TL devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.